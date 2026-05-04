Sarri protesta per il derby alle 12 | 30 | Se confermato non verrò in conferenza a Milano non succede

L'ipotesi di disputare il derby di Roma domenica 17 maggio alle 12:30 ha scatenato le proteste di un allenatore, che ha annunciato che, se la partita verrà confermata a quell’orario, non parteciperà alla conferenza stampa prevista. La scelta dell’orario, che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, ha suscitato reazioni tra i protagonisti della squadra. La Lega calcio sta valutando le varie proposte per definire il programma.

Il derby di Roma potrebbe giocarsi domenica 17 maggio alle ore 12:30, un orario che non piace a Sarri: "Il derby di Milano non viene mai giocato a quell'ora, chi lo ha pensato dovrebbe dare le dimissioni".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: “Dovete dimettervi” “Se perdi ti dimetti?”, Montella spiazzato in conferenza: “Non mi aspettavo questa domanda”Alla vigilia del playoff contro la Romania, Montella replica con fermezza alla domanda sulle possibili dimissioni in caso di eliminazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tre mesi senza tifosi della Lazio all'Olimpico, Sarri: Giocare così è deprimente; La frustrazione di Sarri per la situazione della Lazio: Giocare così è deprimente, Lotito non si fa convincere da nessuno; Lazio, Sarri vuole vincere ancora: Serve la mentalità di Bergamo; Sarri e l’assenza dei tifosi allo stadio: Deprimente, situazione insostenibile. Sarri protesta per il derby alle 12:30: Se confermato non verrò in conferenza, a Milano non succedeIl derby di Roma potrebbe giocarsi domenica 17 maggio alle ore 12:30, un orario che non piace a Sarri: Il derby di Milano non viene mai giocato a ... fanpage.it Sarri: Il derby alle 12:30 è un insulto a Roma. Le date degli Internazionali si sanno da due anniL'allenatore della Lazio Sarri risponde con una sfuriata a domanda sul derby dopo la vittoria contro la Cremonese. siamolaroma.it Francesca Turco. . Parte 2 AIA nella bufera: cosa non va nel sistema arbitrale Lazio verso la finale di Coppa Italia: boom di richieste, ma la protesta contro Lotito non si spegne. E poi: Sarri è ancora il futuro Ospiti Ve li sveliamo qui oltre che nel video! Ne pa - facebook.com facebook Sarri lo vuole fuori chi non vede l'ora di ricominciare daccapo l'ennesimo teatrino da un lato e chi ha timore che qualche risultato positivo possa affievolire la protesta dall'altro. Chi ha nel cuore solo la Lazio spera sieda ancora a lungo sulla ns panchina x.com