Il 30 aprile a Montalbano Jonico si svolgerà un incontro tra i rappresentanti di Giovanni Chiariello e Ines Nesi, dedicato alla scuola e alla salute mentale dei giovani. L'Asp Basilicata ha organizzato una rete tra istituzioni scolastiche e servizi sociali per affrontare i problemi di disagio giovanile. L’obiettivo è creare un collegamento più stretto tra i vari attori coinvolti, migliorando il supporto ai ragazzi in difficoltà.

? Cosa sapere Giovanni Chiariello e Ines Nesi si incontrano a Montalbano Jonico il 30 aprile.. L'Asp Basilicata coordina scuola e servizi sociali per gestire il disagio giovanile.. Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 17, l’Aula Magna della scuola media di Montalbano Jonico ospiterà un confronto cruciale tra i servizi sanitari e il mondo dell’istruzione per affrontare le crescenti difficoltà psicologiche degli studenti. L’iniziativa, che vede il patrocinio dell’Asp Basilicata, nasce dalla necessità di intercettare quei segnali silenziosi che spesso si annidano tra i banchi di scuola e nelle dinamiche familiari. Il cuore del dibattito sarà guidato da Giovanni Chiariello, neuropsichiatra infantile dell’azienda sanitaria di Potenza, il quale spiegherà nel dettaglio le manifestazioni più comuni del disagio giovanile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e salute mentale: nuova rete per i ragazzi a Montalbano

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