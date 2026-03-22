LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | argento Larissa Iapichino Fabbri stecca la gara Ultime finali con Furlani alle 17.40

Durante le finali dei Mondiali indoor di atletica, Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento, mentre Fabbri ha avuto una prestazione deludente. Alle 17.40 si terranno le ultime gare con Furlani in gara. La diretta offre aggiornamenti costanti sui risultati e sul medagliere di questa edizione, mentre l’Italia si prepara a sfidare gli Stati Uniti nell’ultima giornata.

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