Durante la quattordicesima edizione di Etna Comics, uno degli ospiti principali sarà un noto artista della musica d'autore italiano. La manifestazione, in programma prossimamente, include anche un omaggio a una figura storica della televisione nazionale. La presenza dell'artista rappresenta un momento di rilievo per l'evento, che quest'anno si rinnova con ospiti di spicco e iniziative speciali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento di rilievo per la quattordicesima edizione. La quattordicesima edizione di Etna Comics si arricchisce di un nome di primo piano della musica italiana. Morgan, tra gli artisti più noti e discussi della scena nazionale, sarà ospite del festival sabato 30 maggio 2026, in un evento atteso da pubblico e appassionati. La sua partecipazione non sarà una semplice esibizione, ma un momento pensato per valorizzare il dialogo tra musica, cultura e spettacolo, elementi centrali della manifestazione. Un tributo nel ricordo di Pippo Baudo. La presenza dell’artista si inserisce anche nelle iniziative dedicate alla memoria di Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana e legata a doppio filo alla città di Catania.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Morgan ospite a Etna Comics 2026: musica d’autore e omaggio a Pippo Baudo

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