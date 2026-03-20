Umberto Bossi, fondatore della Lega, ha espresso pubblicamente il desiderio di un nuovo leader, criticando la gestione di Matteo Salvini. La sua presa di posizione si è verificata in un momento di tensione interna al partito, con Bossi che ha dichiarato di voler un cambiamento nella guida. La discussione è diventata un punto di confronto tra le due figure.

Dopo la morte di Umberto Bossi torna attuale lo storico scontro con Matteo Salvini. Nel 40° anniversario della Lega il fondatore invocò un nuovo leader, criticando la svolta nazionale del partito. Tra rispetto e tensioni, da evidenziare furono anche le scelte della Lega di Salvini in merito a Bossi nei casi giudiziari legati ai fondi. Lo scontro fra Umberto Bossi e Matteo Salvini Lo scontro fra Umberto Bossi e Matteo Salvini resta uno dei momenti più emblematici della storia della Lega, un passaggio del testimone piuttosto turbolento, figlio di una significativa trasformazione del partito politico nell’avvicendamento fra i due leader. Il quarantesimo anniversario della Lega può essere considerato il momento decidivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Umberto Bossi contro Matteo Salvini, quando il fondatore della Lega invocò “un nuovo leader”

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