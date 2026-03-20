Umberto Bossi contro Matteo Salvini quando il fondatore della Lega invocò un nuovo leader
Umberto Bossi, fondatore della Lega, ha espresso pubblicamente il desiderio di un nuovo leader, criticando la gestione di Matteo Salvini. La sua presa di posizione si è verificata in un momento di tensione interna al partito, con Bossi che ha dichiarato di voler un cambiamento nella guida. La discussione è diventata un punto di confronto tra le due figure.
Dopo la morte di Umberto Bossi torna attuale lo storico scontro con Matteo Salvini. Nel 40° anniversario della Lega il fondatore invocò un nuovo leader, criticando la svolta nazionale del partito. Tra rispetto e tensioni, da evidenziare furono anche le scelte della Lega di Salvini in merito a Bossi nei casi giudiziari legati ai fondi. Lo scontro fra Umberto Bossi e Matteo Salvini Lo scontro fra Umberto Bossi e Matteo Salvini resta uno dei momenti più emblematici della storia della Lega, un passaggio del testimone piuttosto turbolento, figlio di una significativa trasformazione del partito politico nell’avvicendamento fra i due leader. Il quarantesimo anniversario della Lega può essere considerato il momento decidivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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