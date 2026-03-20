Mattarella | La violazione del diritto internazionale porta a un' arbitraria terra di nessuno – Il video

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la violazione del diritto internazionale crea una situazione di instabilità e incertezza. Durante un intervento a Salamanca, ha sottolineato come la mancata osservanza delle norme internazionali favorisca l’emergere di zone di assenza di regole chiare. Il discorso si è concentrato sulla necessità di rispettare gli accordi e le convenzioni per evitare il caos globale.

(Agenzia Vista) Salamanca, 19 marzo 2026 "La sistematica inosservanza, quando non l’aperta violazione della Carta delle Nazioni Unite; l’abbandono delle organizzazioni settoriali operative del sistema onusiano; lo smantellamento del sistema del controllo degli armamenti; la delegittimazione delle Corti, sono tutti fenomeni che vanno nella medesima sconfortante direzione. Ne deriva un vuoto, un’arbitraria terra di nessuno, ambito di ingiustificate scorrerie in una sorta di rincorsa a rinnovate conquiste, espansioni commerciali, creazioni di presunte fasce e aree di sicurezza, con un processo che va a gravare pesantemente sui Paesi e sui popoli più poveri e meno forti", così il Presidente della Repubblica in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa all'Università di Salamanca. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza: mobilitazione anche a FaenzaUna petizione nazionale e un flash mob davanti alle strutture sanitarie di tutta Italia: è l’iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari... Leggi anche: La solita solfa di Landini: "Da Usa e Israele ennesima grave violazione del diritto internazionale" Mattarella: La violazione del diritto internazionale porta a un'arbitraria terra di nessuno Una selezione di notizie su Mattarella La violazione del diritto... Temi più discussi: Mattarella spinge Meloni a uscire dall’ambiguità; Il diritto internazionale trasformato in alibi per non agire contro il terrore. Spunti dal discorso di Mattarella; Mattarella: La violazione del diritto internazionale porta a un'arbitraria terra di nessuno; Iran, Mattarella in Spagna: L’Europa dica no all’ampliamento dei conflitti. Mattarella: «La violazione del diritto internazionale porta a un'arbitraria terra di nessuno» video«La sistematica inosservanza, quando non l’aperta violazione della Carta delle Nazioni Unite; l’abbandono delle organizzazioni settoriali operative del sistema onusiano; lo smantellamento del sistema ... msn.com Mattarella e le ombre del domaniIl 19 marzo 2026, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Filologia presso l’Università di Salamanca, alla ... ilriformista.it La coppia si è recata al Palazzo apostolico vaticano. Ieri, invece, l'incontro con Sergio Mattarella a Salamanca. - facebook.com facebook La coppia si è recata al Palazzo apostolico vaticano. Ieri, invece, l'incontro con Sergio Mattarella a Salamanca. x.com