In occasione del centocinquantesimo anniversario della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, il Presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia durante la quale ha ricevuto una laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato. Nel suo intervento, Mattarella ha espresso un allarme riguardo a presunte iniziative volte a mettere in discussione il diritto internazionale.

In occasione del centocinquantesimo anniversario della prestigiosa Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato. L’evento non è stato soltanto una celebrazione accademica, ma si è trasformato in un altissimo momento di riflessione civile e istituzionale. Attraverso le sue parole, il Capo dello Stato ha tracciato un filo rosso che collega le radici della democrazia italiana alle turbolenze del panorama geopolitico contemporaneo, offrendo una lezione magistrale sulla necessità di proteggere le architetture giuridiche che garantiscono la convivenza pacifica tra le nazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

