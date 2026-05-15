Mattarella agli Infermieri | Siete l’Esercito del Bene Allarme Carenza Organico

Il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio agli infermieri durante un’assemblea organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Ha definito gli infermieri come un “esercito del bene” e ha espresso preoccupazione per la carenza di personale che si registra nel settore. Il discorso si è concentrato sulla loro presenza quotidiana nelle corsie degli ospedali, nelle zone di guerra e nei servizi di assistenza domiciliare. La questione della mancanza di organico è stata evidenziata come un problema da affrontare.

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Mattarella all’assemblea Fnopi: “Infermieri esercito del bene, ma la carenza di organico preoccupa”. Un riconoscimento solenne per chi, ogni giorno, sta in prima linea nelle corsie degli ospedali, nelle zone di guerra e nell’assistenza domiciliare. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto mercoledì 13 maggio a Roma in occasione dell’assemblea della Fnopi (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche), definendo i professionisti della salute come un vero e proprio “esercito del bene”. Un’immagine, quella usata dal Capo dello Stato, che non è solo una metafora, ma un tributo alla storia e al presente di una professione pilastro del nostro sistema sociale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mattarella agli Infermieri: “Siete l’Esercito del Bene”. Allarme Carenza Organico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Parte la cerimonia dei XXV Giochi Olimpici invernali Sullo stesso argomento Leggi anche: Mattarella: "Infermieri esercito del bene. Lavoro infermieri saldo punto riferimento per diritti sanciti da Costituzione" Mattarella: infermieri esercito del beneIn occasione della Giornata internazionale degli infermieri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la categoria un vero e... Mattarella agli infermieri: Siete un esercito del bene, omaggio del Presidente alla sanità italianaMattarella. Nel centenario della Giornata internazionale dell’infermiere, Sergio Mattarella ringrazia il personale sanitario per l’impegno ... italiachiamaitalia.it Mattarella agli infermieri: ''Siete un esercito del bene''Ci sono giornate che superano il valore della celebrazione e diventano memoria collettiva. La Giornata Internazionale dell’Infermiere 2026, nel centenario della FNOPI, ha avuto questo significato: ri ... infermieristicamente.it