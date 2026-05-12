Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Celebriamo oggi il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro Paese, che ha vissuto in Italia". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Roma alla Cerimonia in occasione del centenario della Giornata internazionale dell'Infermiere. "Solidarietà e cura non possono avere carattere di eccezionalità, prendersi cura dell'altro, degli altri è parte essenziale del nostro benessere, della nostra sicurezza, della qualità della nostra vita.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: "Infermieri esercito del bene. Lavoro infermieri saldo punto riferimento per diritti sanciti da Costituzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mattarella: gli infermieri sono un ‘esercito del bene’ per la salute? Punti chiave Perché Mattarella ha definito gli infermieri un esercito del bene? Come la riforma del 1978 ha cambiato il diritto alla salute? Chi ha...

Leggi anche: Mattarella: di fronte aspirazioni egemoniche nel mondo Costituzione saldo riferimento