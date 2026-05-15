Mattarella a Trieste | la memoria contro i nuovi totalitarismi

Il presidente della Repubblica ha visitato Trieste per ricordare l'importanza della memoria storica di fronte ai rischi dei nuovi totalitarismi. Durante l’intervento, ha sottolineato la necessità di mantenere vivi i valori della Costituzione come strumento di difesa contro le derive autoritarie. La visita ha incluso un passaggio alla Risiera di San Sabba, un sito simbolo dell’olocausto e della resistenza, evidenziando come quei fatti siano ancora rilevanti nel presente. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione pubblico.

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? Punti chiave Come possono i valori della Costituzione fermare i nuovi totalitarismi?. Perché il processo della Risiera è ancora attuale oggi?. Quali minacce concrete mettono a rischio il diritto internazionale attuale?. Come può la memoria storica diventare una difesa politica attiva?.? In Breve Convegno presso l'Università di Trieste dedicato al cinquantesimo anniversario del processo Risiera.. Carla Marina Lendaro rappresenta il comitato Iniziative 50 anni Processo Risiera.. Riferimento storico al processo della Risiera di San Sabba avvenuto nel 1976.. Monito sulla necessità di vigilanza attiva contro le attuali violazioni del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella a Trieste: la memoria contro i nuovi totalitarismi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mattarella in Toscana: nuovi spazi per la memoriaIl Capo dello Stato si è recato presso la struttura di via Carducci per incontrare i responsabili dell’istituto, in un momento in cui il patrimonio... Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. "Amore per la libertà antidoto a totalitarismi"Con l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81°... A Gemona omaggio alle vittime del terremoto del 1976 con Mattarella, Meloni, Giorgetti e Fedriga. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Inprimopiano x.com [World] - Mattarella laments 'plague' of workplace deaths before May Day reddit Mattarella: 'Opporsi a sopraffazioni è conquista morale'Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un significativo messaggio in occasione del convegno intitolato Il processo della Risiera di San Sabba del ’76, mezzo secolo dopo, un even ... it.blastingnews.com Mattarella: 'La ferma opposizione alle sopraffazioni è una conquista morale'In molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale viene apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. La ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista mo ... ansa.it