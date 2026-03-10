Mattarella in Toscana | nuovi spazi per la memoria

Il Capo dello Stato ha visitato una struttura di via Carducci in Toscana, incontrando i responsabili dell’istituto. L’obiettivo dell’iniziativa è trovare nuove soluzioni abitative per il patrimonio della memoria storica. L’evento si è svolto in un momento in cui si cerca di valorizzare e conservare i ricordi del passato attraverso interventi dedicati.

Il Capo dello Stato si è recato presso la struttura di via Carducci per incontrare i responsabili dell’istituto, in un momento in cui il patrimonio della memoria storica richiede nuove soluzioni abitative. La visita, avvenuta nel pomeriggio del 10 marzo 2026, ha messo in luce l’urgenza di trovare una nuova sede adeguata alle esigenze di conservazione e studio. Mentre fuori pioveva con forte probabilità di precipitazioni, all’interno si è discusso di come proteggere documenti che raccontano la nascita della democrazia italiana. L’incontro ha il presidente Mattarella dialogare con Vannino Chiti, Matteo Mazzoni e il consiglio direttivo, focalizzandosi non solo sul passato ma sulle necessità future dell’archivio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

