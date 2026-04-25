Il Presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria per commemorare l'81° anniversario della Liberazione. Alla presenza delle autorità, ha reso omaggio al monumento simbolo della storia nazionale. La Presidente del Consiglio ha accompagnato il Presidente in questa occasione, sottolineando il valore della libertà come antidoto ai totalitarismi. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con un momento di raccoglimento e onori militari.

Con l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81° anniversario della Liberazione. Con lui le massime cariche dello Stato. Terminata la cerimonia il Capo dello Stato ha salutato, oltre alle altre autorità militari presenti, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, poi ha raggiunto San Severino Marche, città scelta quest'anno per la commemorazione ufficiale. "Oggi all'Altare della Patria con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le alte cariche dello Stato per celebrare doverosamente la ricorrenza del 25 aprile", scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. "Amore per la libertà antidoto a totalitarismi"

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