Matiasic fa sul serio | Offerta per il PalaEur dimostrazione di solidità

Paul Matiasic ha presentato un'offerta formale per il PalaEur, indicando il suo impegno nel progetto di portare la squadra di Roma in Serie A. La proposta mira a dimostrare la solidità finanziaria e l'interesse concreto nel sostenere il club. La decisione si inserisce in un quadro di trattative che coinvolgono vari aspetti legali e amministrativi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sull'importo o sulle condizioni dell'offerta.

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Paul Matiasic fa sul serio per portare la ‘sua' Roma in Serie A. Il patron di Trieste ha sbaragliato la concorrenza della ex Cremona Donnie Nelson per la locazione del PalaEur con un'offerta monstre e ora rilancia riguardo la consistenza del suo progetto, nell'attesa di trovare un posto in massima serie per la nuova squadra. «In relazione all'offerta presentata per l'utilizzo del PalaEur da Cotogna Sports Group – si legge in una nota diffusa nel tardo pomeriggio -, fonti vicine alla società spiegano che la scelta di formulare una proposta economica rilevante risponderebbe alla volontà di dare un segnale chiaro della forza, della solidità finanziaria e della credibilità del progetto, dimostrando concretamente l'intenzione di costruire un'iniziativa di lungo termine che sia competitiva e di alto profilo per il basket romano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Matiasic fa sul serio: "Offerta per il PalaEur dimostrazione di solidità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PalaEur a Roma: Matiasic porta il basket in LBAPaul Matiasic sta per portare il basket professionistico a Roma con l’occupazione del PalaEur. Matiasic si aggiudica il Palaeur, la società annuncia "piano per mantenere massimo livello a Trieste"La proprietà della Pallacanestro Trieste si aggiudica l’asta per il PalaEur di Roma e il club sembra allontanarsi sempre più da Trieste. Basket, Matiasic fa sul serio: Offerta per il PalaEur dimostrazione di soliditàPaul Matiasic fa sul serio per portare la ‘sua’ Roma in Serie A. Il patron di Trieste ha sbaragliato la concorrenza della ex Cremona ... iltempo.it