Un imprenditore ha annunciato che utilizzerà il PalaEur a Roma per la prossima stagione di basket in Lega Basket. La decisione segue un accordo raggiunto con i gestori della struttura, che permette di ospitare le partite della squadra di Trieste nella capitale. La scelta del palasport romani rappresenta un passo importante per portare il basket professionistico in città.

Paul Matiasic sta per portare il basket professionistico a Roma con l’occupazione del PalaEur. L’imprenditore, già proprietario della squadra di Trieste, ha ottenuto un accordo per utilizzare la struttura nella prossima stagione. La disponibilità è stata confermata anche alla cordata guidata da Donnie Nelson, ma l’ente Eur SPA ha chiarito che l’utilizzo spetta alla squadra che effettivamente giocherà nella Capitale. Questa mossa rappresenta molto più di un semplice cambio di sede; potrebbe essere il trampolino naturale per lo sbarco in NBA Europe. Mentre la tifoseria giuliana viene tranquillizzata sull’impegno verso il club biancorosso, l’attenzione si sposta ora sul territorio romano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PalaEur a Roma: Matiasic porta il basket in LBA

Articoli correlati

Vanoli Cremona - EA7 Milano: sfida di basket nel 20° turno LBALa sfida tra cremona e milano si presenta come un confronto carico di significato per entrambe le squadre, in una cornice di ricostruzione e gestione...

Matiasic e la cordata per Roma: politica e tifosi in apprensioneAl momento rimangono indiscrezioni, ma l'insistenza con cui vengono riproposte aggiungendo dettagli fa sì che la tifoseria biancorossa inizi a nutire...

Contenuti e approfondimenti su PalaEur a Roma Matiasic porta il basket...

Temi più discussi: Pallacanestro Trieste, Matiasic ha chiesto l’uso del PalaEur di Roma; Basket, Matiasic punta ancora a Roma: in corso trattative per il Palaeur; Paul Matiasic ha presentato una domanda di affitto per il PalaEur di Roma: la rivelazione de Il Piccolo; Matiasic (PallTS) chiede in affitto il palaEur a Roma sembrava già di Donnie Nelson.

Paul Matiasic si muove a Roma: domanda di affitto per il PalaEurIl futuro della Pallacanestro Trieste si intreccia con le grandi manovre per il rilancio della palla a spicchi a Roma, obiettivo del patron Paul Matiasic. Nonostante le rassicurazioni alla ... pianetabasket.com

Basket, Matiasic punta ancora a Roma: in corso trattative per il PalaeurLo riporta Il Piccolo, citando conferme incrociate. La principale difficoltà della società – continua a dire l'avvocato – sarebbe la mancanza di supporto dagli imprenditori locali ... triesteprima.it

MANOVRE NELLA CAPITALE Il patron della Pallacanestro Trieste Paul Matiasic avanza a Roma e ora si muove per il PalaEur. Obiettivo di entrambe le cordate interessate a riportare la Serie A nella Capitale. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/legaba - facebook.com facebook