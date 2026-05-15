Mateta scopre in diretta i convocati della Francia ai Mondiali | al nome di Lacroix è incredulo
Durante una trasmissione in diretta, un attaccante ha appreso i nomi dei convocati della nazionale francese per i Mondiali. Quando ha visto il nome del suo compagno di squadra, un difensore, ha mostrato sorpresa e entusiasmo, manifestando emozioni visibilmente sincere. La reazione è stata catturata in un video che ha poi circolato sui social media. L’elenco ufficiale dei giocatori è stato annunciato in quella occasione, con entrambi i calciatori che sono stati inseriti tra i convocati.
Il video della reazione di Jean-Philippe Mateta quando scopre in diretta che lui e il suo compagno di squadra Maxence Lacroix sono entrambi presenti nell'elenco dei convocati della Francia ai Mondiali è meraviglioso: è quasi maggiore la gioia per l'altro che per sé stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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