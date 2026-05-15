Maternità la Regione copre lo stipendio perso | 200 domande in un giorno

Nella giornata di ieri, la Regione ha ricevuto circa duecento richieste relative a un nuovo sostegno destinato alle lavoratrici in maternità obbligatoria. La misura prevede il pagamento del 20 per cento dello stipendio che si perde durante il periodo di astensione dal lavoro. Questa iniziativa mira a offrire un aiuto economico alle donne in maternità obbligatoria, con l’obiettivo di compensare parte della perdita di reddito. La richiesta di informazioni e domande si è concentrata in modo significativo in sole ventiquattro ore.

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