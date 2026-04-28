La denuncia di Autismo Abruzzo onlus | Sulla residenzialità è allarme la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre

Un’associazione che si occupa di autismo ha diffuso una nota in cui segnala una carenza di posti residenziali per persone autistiche nella regione. Secondo quanto dichiarato, il fabbisogno stimato è di 56 posti, ma sono stati programmati soltanto 15. La denuncia evidenzia che la regione conosce le esigenze, ma non ha adottato misure sufficienti per coprire le richieste.

“La Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati”. È la denuncia dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus contenuta in una nota che punta il dito contro la programmazione regionale, in particolare sul tema della residenzialità per le persone autistiche.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Francesco si laurea in informatica, l'orgoglio di Autismo Abruzzo onlus: "Continueremo ad accompagnarlo nella ricerca del lavoro" La denuncia di Autismo Abruzzo: "Negato ad un ragazzo autistico il progetto Vita Indipendente, fatto gravissimo"Dura condanna e critica da parte dell'associazione Autismo Abruzzo onlus dopo il caso del ragazzo autistico a cui è stata negato l'accesso alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'Escluso per patologia', negato il sostegno ad un ragazzo autistico; Premio medicina Abruzzo: premiati i vincitori della 18esima edizione; Escluso per patologia un ragazzo autistico; 'Pesticidi utilizzati in agricoltura', confermato l'avvelenamento dei lupi nel parco nazionale d'Abruzzo. La denuncia di Autismo Abruzzo onlus: Sulla residenzialità è allarme, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copreLa Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati. È la denuncia dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus contenuta in una nota che punta il dito contro la pro ... ilpescara.it La denuncia di Autismo Abruzzo: Negato ad un ragazzo autistico il progetto Vita Indipendente, fatto gravissimoAutismo Abruzzo onlus denuncia il caso di un ragazzo autistico al quale è stato negato l'accesso al progetto Vita Indipendente ... ilpescara.it Abruzzo, pochi posti residenziali per adulti autistici ️ L’ associazione Autismo Abruzzo Onlus segnala una carenza di strutture: la delibera regionale punta su servizi ambulatoriali e centri diurni, ma non prevede nuove soluzioni residenziali. Resterebber - facebook.com facebook