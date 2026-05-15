Materiale idraulico fantasma | denunciato un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un giovane di 20 anni originario della provincia di Messina. L’accusa nei suoi confronti riguarda una truffa legata a materiale idraulico fantasma. L’indagine, condotta dai militari, ha portato al procedimento ufficiale nei confronti del ragazzo, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle modalità con cui è avvenuta la truffa.

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