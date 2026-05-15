Materiale idraulico fantasma | denunciato un 20enne
I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un giovane di 20 anni originario della provincia di Messina. L’accusa nei suoi confronti riguarda una truffa legata a materiale idraulico fantasma. L’indagine, condotta dai militari, ha portato al procedimento ufficiale nei confronti del ragazzo, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle modalità con cui è avvenuta la truffa.
Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un 20enne della provincia di Messina, ritenuto responsabile di truffa. L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio di vendita di materiale idraulico pubblicato su un sito online, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinto della genuinità dell’offerta e del prezzo conveniente, l’acquirente ha effettuato un bonifico bancario per la somma di oltre mille euro sul conto indicato dal venditore, senza tuttavia ricevere il materiale acquistato né ottenere la restituzione dell’importo versato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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