Matera e Potenza | arriva la perturbazione con temporali e freddo

Una perturbazione proveniente dall’Europa sta portando temporali e un calo delle temperature nelle città di Matera e Potenza. Le previsioni indicano che il cambiamento del tempo si farà sentire già da domenica, con un repentino abbassamento delle temperature e piogge intense. La saccatura europea si sposterà sulla regione, influenzando le condizioni meteorologiche e portando condizioni di maltempo nel weekend. Le autorità hanno invitato alla cautela e a seguire gli aggiornamenti delle previsioni.

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? Domande chiave Come influenzerà la saccatura europea le temperature di Potenza questo weekend?. Quando inizierà il repentino cambio di tempo previsto per domenica?. Perché il meteo tra Matera e Potenza mostrerà differenze così marcate?. Cosa accadrà ai mercati all'aperto con l'arrivo dei temporali sabato?.? In Breve Matera raggiungerà 22°C venerdì mentre Potenza scenderà a 13°C con piogge.. Sabato 16 maggio i temporali colpiranno Matera con massime a 20°C.. Domenica 17 maggio a Potenza la temperatura minima toccherà i 5°C.. Il meteorologo Giuseppe Loperfido analizza la saccatura e lo schema ad omega.. Venerdì 15 maggio 2026, una vasta circolazione depressionaria che investe l’Europa porta piogge e temporali in Basilicata, con la città di Matera colpita da instabilità meteo tra venerdì e sabato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera e Potenza: arriva la perturbazione con temporali e freddo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Veneto, addio al caldo: arriva la perturbazione con temporaliIl Veneto si prepara a un repentino cambiamento climatico tra la fine di questo sabato 18 aprile e l’inizio della prossima settimana, quando... Piemonte, arriva la perturbazione: piogge e temporali fino a lunedì? Punti chiave Quali zone del Piemonte rischiano i temporali più violenti domani? Come influirà il vento da ovest sulla seconda metà della settimana?... A Potenza 25 giovani da Norvegia, Slovenia, Lettonia e Polonia per il progetto Erasmus Plus FReINDs sulla simbiosi industriale digitale. Workshop, formazione pratica e visita all’azienda Ecoplen di Matera. x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 5: Praia a Mare > Potenza reddit Aerospazio, Matera e turismo, eccellenze per una 'Basilicata innovativa'Aerospazio, buona sanità pubblica, Matera, inclusione, turismo: sono i capisaldi delle eccellenze della Basilicata al centro della seconda tappa del tour dell'ANSA 'Italia innovativa', che si è tenuta ... ansa.it Desertificazione commerciale, Potenza in forte declino. Matera resiste grazie al turismoNel capoluogo di regione nel 2012 erano attive 437 imprese in centro storico e 479 al di fuori dello stesso; nel 2025 se ne contano rispettivamente 319 e 401 In Basilicata c’è una forte preoccupazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it