Tra la fine di sabato 18 aprile e l’inizio della settimana successiva, il Veneto passerà da condizioni di tempo stabile a una situazione caratterizzata da temporali e piogge. Una perturbazione porterà un cambiamento nel clima della regione, con un passaggio repentino da giornate soleggiate e calde a un’atmosfera più instabile. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi in diverse aree del territorio.

Il Veneto si prepara a un repentino cambiamento climatico tra la fine di questo sabato 18 aprile e l’inizio della prossima settimana, quando l’attuale stabilità atmosferica lascerà il posto a una fase di instabilità più marcata. Mentre le zone montane vivono già qualche irregolarità nel tempo, l’arrivo di una saccatura da nord trasformerà la situazione meteorologica regionale nei prossimi giorni, portando piogge e un calo delle temperature dopo il picco di caldo registrato finora. Dall’influenza delle Azzorre al passaggio della saccatura settentrionale. Fino alla giornata di oggi, sabato 18 aprile, il territorio veneto è stato dominato dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che ha garantito condizioni prevalentemente soleggiate e stabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, addio al caldo: arriva la perturbazione con temporali

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