Masterclass di direzione d’orchestra

A Empoli riapre la Masterclass di direzione d’orchestra condotta dal maestro Ennio Nicotra. Le iscrizioni sono già attive e disponibili per chi desidera partecipare. L’evento si svolgerà nella città toscana e rappresenta un’occasione di formazione rivolta a musicisti e appassionati di musica classica. La masterclass si concentrerà sulla pratica della direzione e sulla teoria musicale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire le proprie competenze sotto la guida del maestro.

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EMPOLI Torna a Empoli la con il maestro Ennio Nicotra (nella foto): le iscrizioni sono già aperte. Dal 29 settembre al 6 ottobre 2026, il Teatro Il Momento ospiterà la 2ª edizione del corso di perfezionamento, organizzato dall’associazione Il Contrappunto in collaborazione con il centro di produzione musicale della Toscana e con il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea“. Si tratta di un percorso formativo di alto profilo per un numero limitato di partecipanti (massimo sei), pensato per offrire un’esperienza intensiva e altamente specializzata. Al centro del corso lo studio della tecnica direttoriale secondo il metodo Musin, sviluppato dall’omonimo pedagogo russo e trasmesso direttamente da Nicotra, suo allievo e assistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Masterclass di direzione d’orchestra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Retour sur la Masterclass de direction d'orchestre de Joshua Weilerstein ! Sullo stesso argomento L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello vola a Vienna, rappresenterà l’Italia al World Orchestra FestivalUn importante riconoscimento internazionale premia il talento e l’impegno dei giovani musicisti calabresi. Masterclass di banchettistica all'Amato Vetrano, in cattedra lo chef SaluzzoSpuma di patata al rosmarino con polpo grigliato e salsa teriyaki, cheesecake salata con mousse di salmone e frutti di bosco, risotto con gambero... I pro reagiscono a: TvT Masterclass in FlaSh vs Light (ASL S21 Ro.4) reddit Una grande festa per #doctorwine Il 9 Maggio prossimo a Roma ci sarà un grande evento per festeggiare i 15 anni di DoctorWine. 52 cantine Tre Stelle nella Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2026 e 2 masterclass straordinarie con @DanieleCernilli: doctorwine x.com Torna a Empoli la Masterclass di direzione d'orchestra tenuta dal Maestro Ennio NicotraDopo il successo della prima edizione, Empoli si conferma centro di formazione musicale di alto livello con il ritorno della Masterclass di direzione ... gonews.it A Empoli la masterclass di direzione d'orchestra col maestro Ennio NicotraEmpoli, 12 settembre 2025 - L’Associazione Il Contrappunto, in collaborazione con Orchestra Toscana Classica e con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma Per Chi Crea, organizza la ... lanazione.it