Masterclass di banchettistica all' Amato Vetrano in cattedra lo chef Saluzzo

Si è svolta presso l'Amato Vetrano una masterclass dedicata alla banchettistica, con lo chef Saluzzo in qualità di relatore. Durante l'evento sono stati presentati diversi piatti, tra cui una spuma di patata al rosmarino con polpo grigliato e salsa teriyaki, una cheesecake salata con mousse di salmone e frutti di bosco, un risotto con gambero rosa di Sciacca e una vellutata di zucca con pesto di pistacchio.

Spuma di patata al rosmarino con polpo grigliato e salsa teriyaki, cheesecake salata con mousse di salmone e frutti di bosco, risotto con gambero rosa di Sciacca, vellutata di zucca e pesto di pistacchio. Sono alcune delle preparazioni realizzate giovedì 23 aprile 2026 al Salone Mendola dell'I.I.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Rafforzare il dialogo tra istituzioni e scuola: un incontro all'istituto Amato VetranoProsegue il ciclo di incontri con gli istituti scolastici secondari della provincia di Agrigento, promosso e organizzato dal Settore Istruzione del... Chef Raffaldini in cattedra al Bassini: "Dal cibo sano parte la prevenzione"Lo chef Giovanni Raffaldini in cattedra all’ospedale Bassini, dove ha fatto lezione e cucinato per pazienti, caregiver e operatori sanitari,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Masterclass di banchettistica all'Amato Vetrano, in cattedra lo chef Saluzzo; Un ponte tra Londra e Lucca percorrendo le Opere e la vita di Puccini:.