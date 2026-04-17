L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello vola a Vienna rappresenterà l’Italia al World Orchestra Festival

L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello partirà per Vienna, dove parteciperà al World Orchestra Festival. La selezione rappresenta un’occasione di visibilità per i giovani musicisti calabresi, che saranno protagonisti di un evento internazionale. La partecipazione è stata possibile grazie a un riconoscimento ufficiale che premia il loro impegno e le loro capacità artistiche. La trasferta si svolge in un contesto di scambio culturale e di confronto tra orchestre di diversi paesi.

Un importante riconoscimento internazionale premia il talento e l’impegno dei giovani musicisti calabresi. L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello è stata infatti selezionata per rappresentare l’Italia alla XII edizione del “The World Orchestra Festival” di Vienna, in Austria, uno degli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il direttore d’orchestra siciliano Di Mauro vola al “Seoul World Sound Festival”Prosegue con slancio la carriera internazionale del direttore d’orchestra siciliano Francesco Di Mauro, che continua a portare la sua bacchetta sui... VIDEO | Da Palermo a Vienna, la direttrice d’orchestra che guida l’ensemble tutto al femminile presenta il suo discoDa Palermo a Vienna, passando per Salisburgo e i principali festival sinfonici europei: è il percorso artistico della direttrice d’orchestra Silvia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da Laureana di Borrello a Vienna, l'Orchestra Giovanile protagonista al The World Orchestra Festival; Approvato definitivamente il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025; Metrocity, via libera definitivo al rendiconto 2025 tra equilibrio finanziario e nuove strategie per il territorio; Rendiconto 2025 approvato a Reggio. L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello al ‘The World Orchestra Festival di Vienna’72 giovani musicisti reggini volano a Vienna e suonano nella Sala d’Oro. A Palazzo Alvaro la presentazione con Versace e Conia ... citynow.it L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello sbarca a Vienna: sarà al The World Orchestra FestivalAlla presenza del Sindaco metropolitano, Carmelo Versace, e del Consigliere referente alla cultura della Città Metropolitana, Michele Conia, si terrà Venerdì 17 Aprile alle ore 12.00 presso la Sala de ... strettoweb.com Istituto “Piria” di Laureana di Borrello protagonista del Festival del Diritto e della Letteratura on the road - facebook.com facebook