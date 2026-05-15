A Massa, l’autopsia ha evidenziato traumi da pugni e calci che hanno causato la morte di un uomo coinvolto in una rissa. Le autorità stanno analizzando i dettagli delle lesioni per chiarire la dinamica dell’incidente. Si attendono anche i risultati delle chat tra gli indagati, che potrebbero fornire ulteriori elementi sullo svolgimento degli eventi. Un minorenne coinvolto nella vicenda pratica la boxe e si indaga sulla sua responsabilità penale.

? Punti chiave Come influirà la capacità del minorenne nella boxe sulle responsabilità penali?. Cosa riveleranno le chat degli indagati sulla dinamica della rissa?. Chi sono i due ragazzi già indagati ma a piede libero?. Come cambierà il processo con l'analisi dei singoli traumi subiti?.? In Breve Tre indagati detenuti tra cui Ionut Alexandru Miron e Eduard Alin Carutasu.. Cinque giovani coinvolti nella rissa avvenuta tra l'11 e il 12 aprile.. Due minori indagati risultano attualmente a piede libero per i fatti di Massa.. Inquirenti analizzano chat digitali inviate dai sospettati dopo l'aggressione di aprile.. L’esame autoptico condotto dal professor Francesco Ventura ha rivelato che Giacomo Bongiorni è deceduto a causa di una combinazione di colpi e di un impatto violento avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Massa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, l’autopsia rivela i traumi: pugni e calci uccidono Bongiorni

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