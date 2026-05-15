Massa-Carrara sotto la pioggia | mare agitato e rischio sui passi montani

Nella zona di Massa-Carrara si è abbattuta una pioggia intensa, accompagnata da un mare molto mosso. Le condizioni meteo hanno portato a un aumento del rischio sui passi montani delle Apuane, con possibili difficoltà per chi si trovasse a percorrere i sentieri questa sera. Le temperature nelle zone montane sono previste in calo nel pomeriggio, influenzando ulteriormente la situazione. Non sono state segnalate problematiche specifiche, ma si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e alle eventuali allerte.

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? Punti chiave Come cambieranno le temperature nelle zone montane nel pomeriggio?. Quali rischi concreti attendono i sentieri delle Apuane stasera?. Dove colpiranno con più forza i rovesci violenti previsti?. Quando si attenuerà la mareggiata causata dal Libeccio sulla costa?.? In Breve Zero termico tra 1800 e 2000 metri nelle zone montane apuane.. Rovesci intensi previsti tra pomeriggio e sera del 15 maggio 2026.. Raffica di Libeccio e mare molto mosso lungo il litorale apuo-versiliese.. Instabilità meteo e venti da sud-ovest previsti anche per sabato mattina.. Venerdì 15 maggio 2026, la provincia di Massa-Carrara affronta una giornata di maltempo con cieli coperti e piogge sparse che colpiranno l’intero territorio apuano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa-Carrara sotto la pioggia: mare agitato e rischio sui passi montani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Massa-Carrara: pioggia sui rilievi e mare agitato con mareggiata? Punti chiave Dove colpiranno con più intensità le piogge previste per stasera? Come cambierà la forza del vento nel pomeriggio? Quando il mare... La forte pioggia blocca le strade a Massa Carrara: ostacolata anche un’ambulanzaOltre 100 millimetri di pioggia hanno messo in ginocchio Massa Carrara e tutta la zona della provincia toscana: l’evento più critico causato dal... #ComunediCarrara - Results on X | Live Posts & Updates x.com Massa Carrara, maltempo: allagamenti e disagi nella provinciaForti precipitazioni nella provincia di Massa Carrara, dove il maltempo delle ultime ore ha provocato allagamenti diffusi e diversi disagi alla ... gonews.it Massa CarraraArticolo / Sarzana più pulita in ogni angolo. Cambia il sistema di raccolta rifiuti, novità anche nello spazzamento Articolo / Turismo a due facce nel Golfo dei Poeti. Primo maggio sold out, ma l’esta ... lanazione.it