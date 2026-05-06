Una forte pioggia ha causato difficoltà alla circolazione a Massa Carrara, con oltre 100 millimetri di precipitazioni che hanno bloccato alcune strade della zona. Tra le vie interessate, alcune sono state chiuse al traffico, e anche un'ambulanza è stata ostacolata nel suo percorso. Le autorità stanno monitorando la situazione e sono intervenute per gestire le criticità generate dalle intense piogge.

Oltre 100 millimetri di pioggia hanno messo in ginocchio Massa Carrara e tutta la zona della provincia toscana: l’evento più critico causato dal maltempo c’è stato in via Bondano dove l’esondazione del fosso Dalmine non solo ha allagato diverse abitazioni ma ha bloccato l’arrivo dei mezzi di soccorso. Sono stati diversi gli allagamenti e i problemi alla viabilità nella giornata di ieri: non solo a Massa ma anche a Marina di Carrara, Candia Scurtarola, Torano e altre località della zona apuana. “Evitare gli spostamenti non necessari nelle prossime ore – aveva esortato la sindaca di Carrara Serena Arrighi – questa mattina sono già caduti sul territorio comunale circa 80 millimetri di pioggia e l’arrivo di un’altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La forte pioggia blocca le strade a Massa Carrara: ostacolata anche un’ambulanza

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