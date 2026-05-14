Nella provincia di Massa-Carrara, le previsioni indicano piogge intense sui rilievi nel corso della serata, mentre il mare si presenta molto agitato con onde alte e mareggiata. Le precipitazioni colpiranno principalmente le zone montane e le aree costiere della regione. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della forza del vento, che accompagnerà le condizioni meteorologiche avverse.

? Punti chiave Dove colpiranno con più intensità le piogge previste per stasera?. Come cambierà la forza del vento nel pomeriggio?. Quando il mare passerà da mosso ad agitato per la mareggiata?. Quali zone della provincia dovranno prestare maggiore prudenza oggi?.? In Breve Piogge sparse nei rilievi con intensificazione dalla serata del 14 maggio 2026.. Rinforzo del Libeccio dal pomeriggio con venti forti previsti verso sera.. Mare da molto mosso ad agitato per mareggiata nella seconda metà della giornata.. Temperature stazionarie con lieve aumento diurno sulla fascia costiera.. Il cielo sopra la provincia apuana resta coperto questo giovedì 14 maggio 2026, con una minaccia di pioggia che interessa i rilievi e un mare che si prepara a una mareggiata nel corso della giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara: pioggia sui rilievi e mare agitato con mareggiata

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