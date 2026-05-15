Massa Carrara l’autopsia dell’uomo ucciso davanti al figlio | Un insieme di concause ha provocato l’emorragia fatale

A Massa Carrara è stata depositata la relazione dell’autopsia sull’uomo ucciso davanti al figlio. La relazione indica che diverse cause hanno contribuito all’emorragia fatale. Sono cinque le persone indagate, di cui tre in carcere, e tra queste anche un minorenne. La vittima, identificata come Giacomo Bongiorni, è deceduta in circostanze ancora da chiarire, e le indagini continuano per fare luce sui fatti.

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Depositata la relazione del medico legale sulla morte di Giacomo Bongiorni. Cinque gli indagati, tre in carcere: tra loro anche un minorenne Un insieme di concause avrebbe determinato la massiva emorragia che ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nellanotte tra l’11 e il 12 aprilein piazza Palma, a Massa Carrara, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio minorenne. È quanto emergerebbe dalla relazione del medico legale incaricato dell’autopsia, depositata ieri e riportata anche da Il Corriere Fiorentino. Secondo le prime indiscrezioni, l’elaborato non individua una causa unica del decesso, ma ricostruisce un quadro complesso in cui più fattori traumatici avrebbero contribuito in maniera determinante all’esito fatale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Massa Carrara, l’autopsia dell’uomo ucciso davanti al figlio: “Un insieme di concause ha provocato l’emorragia fatale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Massa, aggredito e ucciso davanti al figlio di 11 anni - Vita in diretta 13/04/2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Massa Carrara, aggredito e ucciso davanti al figlio: morto un 47enne Massa Carrara, 47enne aggredito ed ucciso davanti al figlio: aveva sgridato un gruppo di ragazzi che tiravano bottiglieNuovi elementi sullatragica vicenda diMassa Carrara, dove nella notteun 47enne è deceduto dopo essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di... La morte di Bongiorni: una serie di cause, tra cui il pugno iniziale, alla base del decesso dopo l’aggressioneLa vicenda di Massa: primi risultati dell’autopsia. Adesso le perizie sono in mano alle due procure che indagano, quella massese per quanto riguarda i maggiorenni arrestati, quella minorile di Genova ... lanazione.it Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, per autopsia insieme di concause ha causato emorragiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, per autopsia insieme di concause ha causato emorragia ... tg24.sky.it