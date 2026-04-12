Nella notte a Massa Carrara, una disputa si è trasformata in violenza, portando alla morte di un uomo di 47 anni. L’uomo è caduto durante l’alterco, battendo la testa e perdendo la vita davanti al figlio di 11 anni. La scena si è svolta in un'area pubblica, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

A Massa Carrara una lite nella notte degenera in violenza. Un uomo di 47 anni cade, batte la testa e muore davanti agli occhi del figlio undicenne. Indagano i carabinieri, caccia al gruppo coinvolto Tragedia nella notte aMassa Carrara, dove unuomo di 47 anniè morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone. Il dramma si è consumato inpiazza Felice Palma, sotto gli occhi del figlio di appena undici anni. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con unalite per motivi ancora da chiarire. L’uomo sarebbe stato avvicinato da quattro o cinque persone e, nel giro di pochi istanti, ladiscussione sarebbe degenerata in un’aggressione violenta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Massa Carrara, aggredito e ucciso davanti al figlio: morto un 47enne

Massa, 47enne aggredito e ucciso nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.

Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne.