Massa Carrara 47enne aggredito ed ucciso davanti al figlio | aveva sgridato un gruppo di ragazzi che tiravano bottiglie

Nella serata di sabato, un uomo di 47 anni è stato aggredito e ucciso davanti al figlio in una strada di massa Carrara. Secondo le indagini, l’uomo aveva segnalato a un gruppo di circa dieci ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, che stavano lanciando bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo trascorreva il tempo con alcuni familiari.

Nuovi elementi sullatragica vicenda diMassa Carrara, dove nella notteun 47enne è deceduto dopo essere stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone. Sta infatti prendendo sempre più corpo l’ipotesi che ad assalire l’uomo, che era in compagnia del figlio di 11 e del cognato, sia statoun gruppo di ragazzi che erano stati ripresi dalla vittima poiché stavano tirando bottiglie e bicchieri contro una vetrina. Stando a quanto filtra dalle indagini, il 47enne stava trascorrendo il sabato sera in città insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio. Passata la mezzanotte, una decina di ragazzi, tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni visibilmente ubriachi, dopo aver raggiunto a piedi piazza Palmaavrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Massa Carrara, 47enne aggredito ed ucciso davanti al figlio: aveva sgridato un gruppo di ragazzi che tiravano bottiglie Leggi anche: Massa Carrara, aggredito e ucciso davanti al figlio: morto un 47enne Leggi anche: Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Aveva chiesto non lanciare bottiglie