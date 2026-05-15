Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo di NXT. Oggi parliamo di Mason Rook, un wrestler che ha attirato l’attenzione per le sue alte aspettative e per l’ambiente spesso tossico dei social media. La sua presenza sui social ha suscitato molte discussioni tra i fan, che si sono confrontati sui commenti e sulle reazioni legate alle sue performance e alla sua immagine pubblica. Nel reportage di oggi, approfondiamo questi aspetti senza tralasciare nessun dettaglio.

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad un altro appuntamento con la nostra rubrica dedicata al mondo di NXT. La ripartenza dopo i call-up prosegue e il talento più discusso tra i nuovi arrivati è sicuramente Mason Rook, noto come Will Kross nella scena indipendente. Su Rook ha messo gli occhi non solo il WWE Universe, ma anche una leggenda come John Cena che sin dalla prima settimana ha promosso il suo debutto accompagnandolo anche con il coro ormai diventato virale: “He’s big, he’s bad, he will bodyslam your dad” e dopo l’annuncio di Backlash tutti si aspettano che Rook possa essere uno dei protagonisti del primo John Cena Classic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mason Rook: Alte aspettative e la tossicità dei social

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