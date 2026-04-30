Il prossimo fine settimana si giocherà la partita tra Como e Napoli, un incontro che rappresenta uno degli ultimi momenti decisivi di questa stagione. La gara si svolgerà dopodomani sulle rive del lago, un campo che si spera possa offrire uno scenario suggestivo per questa sfida. Entrambe le squadre si preparano per affrontare un match che potrebbe avere un peso importante nel proseguimento del campionato.

L’ultimo cruciale snodo di stagione si avvicina: Como– Napoli andrà in scena dopodomani sulle rive del lago, che incornicerà — si spera — i fuochi d’artificio pronti a mettere in campo le due compagini. Agli azzurri mancano 5 punti per blindare la qualificazione in Champions, mentre i lariani vogliono tenere accesa la fiammella di un traguardo che sarebbe storico. Oggi, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza per presentare il match. Fabregas: “Non credo nella malafede degli arbitri”. “Il Napoli? Una squadra che ha attraversato diverse difficoltà, con numerosi infortuni che hanno colpito giocatori chiave nel corso della stagione. Grande merito al mister Conte per essere riuscito a mantenerli su un livello elevato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Il Napoli è cresciuto molto negli ultimi anni e oggi le aspettative sono alte”

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