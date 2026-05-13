WWE | Mason Rook ufficialmente a NXT con la promessa di dominare tutte le categorie

Da zonawrestling.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’episodio di NXT trasmesso il 12 maggio, Mason Rook è stato ufficialmente presentato come nuovo membro del roster. L’atleta ha dichiarato di voler dominare tutte le categorie, suscitando l’attenzione dei presenti. La serata è stata caratterizzata da diversi momenti di rilievo, ma l’arrivo di Rook ha rappresentato uno dei principali punti di discussione tra gli appassionati.

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L’episodio di NXT del 12 maggio è stato particolarmente ricco di eventi, con uno dei momenti centrali che ha visto protagonista Mason Rook. L’imponente atleta, inizialmente scambiato da molti per un semplice fan, è ora ufficialmente parte del roster di NXT. Mason Rook è stato accolto sul ring da Robert Stone questa settimana e ha preso il microfono per raccontare chi è. He’s BIG .. He’s BAD.. He’ll BODYSLAM YER DAD!!!! @MasonRookwwe is BOUND for NXT pic.twitter.commbfwBVMVWa — WWE (@WWE) May 13, 2026 Il nuovo arrivato ha rivelato di aver viaggiato in tutto il mondo e di attirare l’attenzione ovunque vada. Ha dichiarato che persino John Cena lo ha notato, perché è “abbastanza difficile non vedere un carro armato umano volante”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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