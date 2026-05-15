Mascagni Academy | 26 giovani talenti debuttano in Goldonetta

Venerdì sera, alla Goldonetta, 26 giovani talenti hanno esordito in un evento dedicato alla musica. Questi artisti, provenienti da diverse regioni, hanno completato un percorso di formazione che include anche lo studio della psicologia come parte integrante del loro perfezionamento. La serata ha visto le loro esibizioni davanti a un pubblico di appassionati e professionisti del settore, segnando un momento importante nel percorso di crescita di ciascuno di loro.

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? Punti chiave Chi sono i ventisei talenti che debutteranno alla Goldonetta?. Come hanno integrato la psicologia nel loro percorso di perfezionamento?. Quale repertorio spazia dai maestri del verismo ai compositori russi?. Perché l'ingresso al concerto è limitato alla capacità del teatro?.? In Breve Repertorio include autori come Bizet,?ajkovskij, Leoncavallo e Giordano.. Pianisti Anna Cognetta e Andrea Tobia accompagneranno i ventisei solisti.. Docenti includono Giovanna Casolla, John Galea, Massimo Cavalletti, Jean Marc Biscoup e Massimo Salotti.. Percorso formativo integra supporto psicologico di Vanessa Candela e musicologo Fulvio Venturi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mascagni Academy: 26 giovani talenti debuttano in Goldonetta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rivoli, i giovani talenti del pop debuttano al Teatro Borgonuovo: info e bigliettiIl 13 giugno 2026, alle ore 21:00, il Teatro Borgonuovo di Rivoli ospiterà il debutto di una nuova rassegna musicale dedicata al talento emergente. Volley Academy Piacenza: giovani talenti all’assalto dei top torneiLa Volley Academy Piacenza ha sfruttato il ponte di Pasqua per testare le proprie giovani promesse in diverse competizioni di rilievo, ottenendo...