Volley Academy Piacenza | giovani talenti all’assalto dei top tornei

Durante il ponte di Pasqua, la Volley Academy Piacenza ha partecipato a diverse competizioni di rilievo, tra cui eventi a Modena, Torri e Offanengo. I giovani atleti della squadra hanno affrontato queste gare con impegno, ottenendo risultati importanti. L’obiettivo principale era mettere alla prova le capacità dei ragazzi in contesti competitivi e valutare il loro livello di preparazione. La partecipazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo dei talenti emergenti.

La Volley Academy Piacenza ha sfruttato il ponte di Pasqua per testare le proprie giovani promesse in diverse competizioni di rilievo, ottenendo risultati significativi tra Modena, Torri e Offanengo. Le attività hanno coinvolto categorie che spaziano dalle under 11 alle under 18, con l’obiettivo di affinare la condizione atletica e mentale prima del rush finale della stagione. Il punto più alto è stato toccato dalla formazione under 16 Globo VAP, che a Modena ha conquistato il quinto posto al Trofeo Bussinello. In questo appuntamento, considerato uno dei più prestigiosi a livello nazionale per la fascia d’età, il gruppo guidato da coach Maggipinto ha affrontato realtà europee e squadre di grande tradizione, subendo un’unica battuta contro la Volley Friends Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley Academy Piacenza: giovani talenti all’assalto dei top tornei Academy di Arezzo Wave. Giovani talenti in campodi Angela Baldi Sono aperte le iscrizioni per l’academy di Arezzo Wave dedicata ai giovani talenti. Leggi anche: Giovani talenti e star internazionali: i nuovi appuntamenti con il Piacenza jazz fest Temi più discussi: Serie B1, la Pallavolo San Giorgio test congiunto con il Volley Academy Piacenza; Serie B1, la Pallavolo San Giorgio test congiunto con il Volley Academy Piacenza; SPRING CUP E TROFEO BUSSINELLO 2026: UNA PRIMA GIORNATA NEL SEGNO DEL GIOCO, DELL’INCLUSIONE E DELLA FESTA; Guancia Volley Academy, vittoria al tie-break contro Volla. Cev Cup: Piacenza missione compiutaPIACENZA- La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza centra l’obiettivo: vince i primi due set con autorità e stacca il pass per i Playoff Round. Perde ai vantaggi il terzo per poi chiudere la partita a ... corrieredellosport.it VOLLEY / Torneo della Ceramica: inaugurazione epica il 2 aprile con Zaytsev e Baranowicz a Mondovì1100 atlete in corteo dal centro Breo a Piazza Battisti per accogliere i campioni di Cuneo Volley e la capitana Aliberti, in un evento record che celebra volley, territorio e IZ Volley Academy ... targatocn.it https://www.romagnasport.com/news/serie-b1-la-pallavolo-san-giorgio-test-congiunto-con-il-volley-academy-piacenza - facebook.com facebook