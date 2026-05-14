Rivoli i giovani talenti del pop debuttano al Teatro Borgonuovo | info e biglietti
Il 13 giugno 2026 alle 21:00, il Teatro Borgonuovo di Rivoli ospiterà il primo concerto di una nuova rassegna dedicata ai giovani artisti emergenti nel genere pop. L’evento rappresenta l’esordio di questa iniziativa, che coinvolge talenti ancora poco noti, con l’obiettivo di offrire loro uno spazio per esibirsi davanti al pubblico. I biglietti per la serata sono disponibili presso il teatro e online. La manifestazione si svolge in un teatro storico della città, conosciuto per le sue rappresentazioni teatrali e musicali.
Il 13 giugno 2026, alle ore 21:00, il Teatro Borgonuovo di Rivoli ospiterà il debutto di una nuova rassegna musicale dedicata al talento emergente. L’evento vedrà protagonisti giovani cantanti del territorio impegnati in un concerto di voci pop, dove ogni brano è stato selezionato, studiato e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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