Rivoli i giovani talenti del pop debuttano al Teatro Borgonuovo | info e biglietti

Il 13 giugno 2026 alle 21:00, il Teatro Borgonuovo di Rivoli ospiterà il primo concerto di una nuova rassegna dedicata ai giovani artisti emergenti nel genere pop. L’evento rappresenta l’esordio di questa iniziativa, che coinvolge talenti ancora poco noti, con l’obiettivo di offrire loro uno spazio per esibirsi davanti al pubblico. I biglietti per la serata sono disponibili presso il teatro e online. La manifestazione si svolge in un teatro storico della città, conosciuto per le sue rappresentazioni teatrali e musicali.

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