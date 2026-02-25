Maurizio Martina candidato dal Governo alla direzione della Fao

Incentivo alla manovra nei porti, c’è la proroga. Approvato l’emendamento nel Decreto Milleproroghe Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e “pace giusta” Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Invecchiare in salute, la partita si gioca a 40 anni. Focus promosso da Casagit, parlano gli esperti L’Italia ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’annuncio è dato a Bruxelles dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio UE. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sottolineato che il Governo ha già sostenuto Martina nel suo ruolo di vicedirettore generale dell’organizzazione, evidenziandone l’esperienza e il fatto che sia stato il primo italiano a ricoprire tale incarico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

