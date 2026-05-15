martella venturini i candidati sindaco intervistati da papetti

A Mestre, si è svolta un’intervista tra i candidati sindaco e il giornalista Papetti, con la presenza di circa 250 persone tra auditorium e saletta di riserva. L’affluenza ha portato a code agli ingressi e a un pubblico che si è radunato anche nell’atrio. L’evento ha attirato molti cittadini interessati a seguire le dichiarazioni e le proposte dei candidati in vista delle prossime consultazioni amministrative.

MESTRE - Circa 250 persone, tra auditorium Cesare De Michelis e saletta “di riserva”, coda agli ingressi e spettatori nell’atrio. L’M9 si è riempito ieri pomeriggio per il “faccia a faccia” organizzato dal Gazzettino, con la disponibilità e il contributo dell’M9, tra Andrea Martella e Simone Venturini, i due candidati sindaco che i sondaggi danno in vantaggio sugli altri sei (Giovanni Andrea Martini, Claudio Vernier, Pierangelo Del Zotto, Roberto Agirmo, Michele Boldrin e Luigi Corò). A condurre l’incontro, Roberto Papetti (direttore del Gazzettino), che ha sottoposto ai due candidati dieci domande sui temi principali della campagna elettorale (con un’ultima domanda più “personale”). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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MARTELLA E VENTURINI: I DUE CANDIDATI SINDACO A CONFRONTO DOPO LE PROPOSTE DELLA CGIL | 23/04/2026

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