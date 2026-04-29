A Mestre, Venturini ha dichiarato di essere contrario al piano di sicurezza proposto da Martella in vista della visita di Gabrielli. La questione riguarda specificamente le misure previste per garantire la sicurezza durante l’evento, con Venturini che ha espresso il proprio disaccordo pubblicamente. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni tra le parti coinvolte e delle decisioni prese per l’organizzazione della visita ufficiale.

? Cosa sapere A Mestre Venturini contesta il piano sicurezza di Martella in vista della visita di Gabrielli.. Il candidato centrodestra propone mille telecamere con intelligenza artificiale entro il limite del 2027.. A Mestre, in occasione dell’annuncio della visita dell’ex prefetto Gabrielli, Simone Venturini ha contestato duramente la strategia di sicurezza proposta da Andrea Martella, definendo il piano dell’avversario una sorta di utopia che maschera il disordine. Il dibattito veneziano si è acceso nuovamente sulla gestione del territorio e dell’ordine pubblico. Il candidato del centrodestra, Venturini, ha puntato il dito contro l’impianto programmatico di Martella, sostenendo che le proposte attuali manchino di sostanza operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a Mestre: Venturini demolisce il piano di Martella

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