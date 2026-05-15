Marsciano | la Scala della legalità con i nomi dei martiri e gli studenti
A Marsciano è stato realizzato un progetto chiamato “Scala della legalità” che coinvolge studenti e ricorda i martiri. Il murales in Puglia ha ispirato questa iniziativa attraverso il suo messaggio visivo e simbolico. Gli studenti hanno scelto di inserire i nomi di alcune persone considerate martiri, collocandoli sui gradini della scala. La struttura è stata pensata come un percorso simbolico che unisce memoria e impegno civico.
? Punti chiave Come ha fatto un murales in Puglia a ispirare questo progetto?. Chi sono gli studenti che hanno scelto i nomi sui gradini?. Perché la Soprintendenza ha impedito di intervenire nel centro storico?. Come può un vecchio gradino degradato diventare un modello di rigenerazione?.? In Breve Studenti dell'istituto Salvatore Moneta hanno selezionato i nomi dei martiri incisi.. Partecipazione di Stefania Proietti e dell'ex agente Angelo Corbo alla cerimonia.. Maria Falcone ha inviato una lettera in memoria di Giovanni Falcone.. Il progetto recupera una scalinata degradata in via Buozzi a Marsciano.. Giovedì mattina a Marsciano è stata inaugurata la prima Scala della legalità dell’Umbria in via Buozzi, un intervento che trasforma un vecchio gradino in un monumento alla memoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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