Marsciano | la Scala della legalità con i nomi dei martiri e gli studenti

A Marsciano è stato realizzato un progetto chiamato “Scala della legalità” che coinvolge studenti e ricorda i martiri. Il murales in Puglia ha ispirato questa iniziativa attraverso il suo messaggio visivo e simbolico. Gli studenti hanno scelto di inserire i nomi di alcune persone considerate martiri, collocandoli sui gradini della scala. La struttura è stata pensata come un percorso simbolico che unisce memoria e impegno civico.

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