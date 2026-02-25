Contro il bullismo e per la cultura della legalità l' Arma dialoga con gli studenti a Spello | Grande attenzione

Incontro dei Carabinieri con gli studenti della Scuola “G. Ferraris” nella sala del Consiglio comunale A Spello è andato in scena un importante incontro formativo dedicato alla legalità e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rivolto agli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “G. Ferraris”. L’iniziativa, promossa dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale, ha visto la partecipazione attiva di 110 alunni, coinvolti in un percorso educativo e di sensibilizzazione su tematiche di grande attualità. Durante l’incontro sono stati approfonditi in particolare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, mediante la proiezione di un video esplicativo, la presentazione di casi pratici e momenti di confronto diretto con i ragazzi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

