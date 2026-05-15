A Marostica, si segnala un rischio per il raccolto di ciliegie a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano piogge intense e venti forti nelle prossime quarantotto ore. Si stima che circa un terzo della produzione possa essere compromesso dalle recenti perturbazioni. Le famiglie che dipendono dalla vendita delle ciliegie stanno monitorando la situazione, preoccupate per le conseguenze economiche di questa perdita. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti sullo stato del raccolto.

? Domande chiave Come influenzerà la perdita del terzo del raccolto le famiglie locali?. Quali sono le previsioni meteo per le prossime quarantotto ore?. Perché gli agricoltori non possono intervenire subito nei frutteti?. Quanto sarà l'impatto economico sulla filiera delle ciliegie marosticensi?.? In Breve Perdita stimata di un terzo della produzione totale tra Colceresa e Marostica.. Paolo Bucco di Coldiretti Marostica analizza l'impatto economico sui produttori locali.. Impossibilità tecnica di raccolta per terreni inzuppati e piogge persistenti nelle prossime 48 ore.. Rischio effetto domino su botteghe e mercati per la fragilità della filiera rurale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marostica, allarme ciliegie: il maltempo minaccia il raccolto

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