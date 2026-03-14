Cecidomia a Lucca | il 70% di raccolto perso allarme

A Lucca, un insetto chiamato cecidomia ha causato la perdita del 70% del raccolto olivicolo, creando una situazione di emergenza per i coltivatori locali. Coldiretti ha lanciato l'allarme sulla gravità della situazione, che interessa il settore della produzione di olive nella provincia. La problematica riguarda direttamente gli agricoltori coinvolti e la qualità del raccolto di quest’anno.

Un piccolo insetto sta mettendo a rischio il cuore produttivo dell’olivicoltura nella provincia di Lucca, innescando un allarme immediato da parte di Coldiretti. Le prime segnalazioni provengono dalle zone di Garfagnana e Mediavalle, dove la presenza della *Dasinera oleae* riduce drasticamente la capacità delle piante di produrre olive. La risposta non sarà passiva: agronomi esperti si stanno già organizzando per replicare i sistemi di monitoraggio che hanno funzionato in Lunigiana. L’insetto, tecnicamente noto come cecidomia, agisce sulle foglie compromettendo la salute dell’albero senza necessariamente ucciderlo, ma portando potenzialmente a una perdita totale del raccolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cecidomia a Lucca: il 70% di raccolto perso, allarme Articoli correlati Leggi anche: Il lato oscuro di ChatGPT: pensava di proteggere i dati, ha perso tutto (l’allarme degli esperti) L’igiene urbana a Monza. Differenziata sopra il 70%. Furbetti dei rifiuti, è allarmeCambiamenti visibili, sperimentazioni in corso e una strategia che guarda al medio periodo.