Market per famiglie in difficoltà nel locale tolto alla malavita | Esempio unico in Italia

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un evento recente, è stato inaugurato un market destinato alle famiglie in difficoltà, situato in un immobile precedentemente gestito dalla malavita. L’iniziativa è stata presentata come un esempio unico nel panorama italiano e ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e nazionali. Durante la cerimonia, i rappresentanti istituzionali hanno commentato l’importanza dell’operazione, sottolineando il valore sociale di questa iniziativa e la possibilità di riqualificare un bene confiscato per scopi utili alla comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, della commissaria nazionale della gestione dei beni confiscati, Paola Spena, del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a margine della cerimonia di inaugurazione del market. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation

Video ?ENG SUB | ?PV?Versatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation

Sullo stesso argomento

Market Solidali, supporto alle famiglie in difficoltà: pubblicata la graduatoriaCISTERNINOFASANO - Il programma di rete "Il valore del tempo - Market solidali" ha comunicato ufficialmente la pubblicazione della graduatoria degli...

Leggi anche: Dal sequestro alla solidarietà: 200mila prodotti donati a famiglie in difficoltà

market per famiglie inI beni confiscati tornano ai cittadini: Piantedosi inaugura il market solidale di via RemoIl ministro dell'Interno a Brindisi. Nel locale sottratto alla criminalità aiuti per 50 famiglie in difficoltà. La commissaria Spena: Da simbolo dell’illegalità a simbolo di servizio. Decaro: L’ant ... brindisireport.it

Cibo alle famiglie in difficoltà Giornata di raccolta nei marketMano sul cuore oggi per tutti coloro che andranno a fare la spesa nei supermercati cittadini: è infatti in programma la prima delle quattro raccolte straordinarie di generi alimentari per aiutare le ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web