Market per famiglie in difficoltà nel locale tolto alla malavita | Esempio unico in Italia

In un evento recente, è stato inaugurato un market destinato alle famiglie in difficoltà, situato in un immobile precedentemente gestito dalla malavita. L’iniziativa è stata presentata come un esempio unico nel panorama italiano e ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e nazionali. Durante la cerimonia, i rappresentanti istituzionali hanno commentato l’importanza dell’operazione, sottolineando il valore sociale di questa iniziativa e la possibilità di riqualificare un bene confiscato per scopi utili alla comunità.

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