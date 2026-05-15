Market per famiglie in difficoltà nel locale tolto alla malavita | Esempio unico in Italia
In un evento recente, è stato inaugurato un market destinato alle famiglie in difficoltà, situato in un immobile precedentemente gestito dalla malavita. L’iniziativa è stata presentata come un esempio unico nel panorama italiano e ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e nazionali. Durante la cerimonia, i rappresentanti istituzionali hanno commentato l’importanza dell’operazione, sottolineando il valore sociale di questa iniziativa e la possibilità di riqualificare un bene confiscato per scopi utili alla comunità.
Le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, della commissaria nazionale della gestione dei beni confiscati, Paola Spena, del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a margine della cerimonia di inaugurazione del market. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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