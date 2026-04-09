Market Solidali supporto alle famiglie in difficoltà | pubblicata la graduatoria
È stata resa pubblica la graduatoria dei beneficiari del programma di rete dedicato alle famiglie in difficoltà. Il progetto intitolato
CISTERNINOFASANO - Il programma di rete "Il valore del tempo - Market solidali" ha comunicato ufficialmente la pubblicazione della graduatoria degli ammessi alla nuova fase di sostegno. I trenta nuclei familiari selezionati, residenti nei comuni di Cisternino e Fasano, potranno così accedere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
"Market solidali": via al nuovo bando per sostenere le famiglie in difficoltàFASANOCISTERNINO - Un supermercato dove la dignità vale più del denaro: questa la rivoluzionaria idea alla base dei market solidali di Fasano e...
Market Solidali: prorogato il termine per donare aiuti alimentari a 30 famiglieL'iniziativa di solidarietà a Fasano e Cisternino offre sei mesi di supporto a nuclei familiari con Isee basso.
Temi più discussi: Market Solidali: pubblicata la graduatoria dei nuovi beneficiari; Benvenuti a Casa Seneca: il nuovo housing sociale di Progetto Arca a Milano; Riuso e solidarietà, raccolte 6mila confezioni di farmaci; Contrasto alla povertà sanitaria, raccolte e ridistribuite oltre 6mila confezioni di farmaci.
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Una buona Pasqua a tutte e tutti da Progetto Arca Quest’anno nei Market solidali, nei centri di accoglienza e tramite i pacchi viveri, stiamo distribuendo più di 1.000 colombe e 300 uova di Pasqua x.com
Una buona Pasqua a tutte e tutti da Progetto Arca Quest’anno, nei nostri Market solidali, nei centri di accoglienza e tramite i pacchi viveri, stiamo distribuendo più di 1.000 colombe e 300 uova di Pasqua. Ma anche in strada, insieme a un pasto caldo, distri - facebook.com facebook