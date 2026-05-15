Mario Balotelli ha condiviso sui social una foto in cui conferma la sua relazione con Angelica Moccia, che oltre ad essere sua partner è anche la sua manager. I due si sono conosciuti a Dubai e da allora sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato il legame tra i due. Balotelli ha scelto di rendere ufficiale il rapporto attraverso questa immagine, senza ulteriori dettagli pubblici sulla loro relazione.

Mario Balotelli con uno scatto sui social ha reso pubblica la relazione con Angelica Moccia, sua manager conosciuta a Dubai Mario Balotelliha ritrovato l’amore, èAngelica Mocciala donna che è tornata a fargli battere il cuore. Lei è la sua manager e si sono conosciuti a Dubai, dove il calciatore gioca nell’Al Ittifaq. La coppia è riuscita allo scoperto tramite una story Instagram messa da lei e ricondivisa da lui. Inoltre lo scatto è inconfondibile perché i due si tengono mano per mano mentre sono seduti a tavola e soprattutto sono sorridenti. Sono pronti a viversi alla luce del sole questa storia d’amore. La nuova fidanzata diMario BalotellièAngelica Moccia: italiana, di Portogruaro, in provincia di Venezia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mario Balotelli ufficializza con Angelica Moccia: è la sua manager

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mario Balotelli allo scoperto: ecco chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia.

Leggi anche: Zeudi Di Palma ufficializza la sua nuova relazione con Scarlett

Mario Balotelli allo scoperto: ecco chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli ha ricondiviso una storia su Instagram insieme alla fidanzata, Angelica Moccia, con cui sta da un po' di tempo. È la prima foto pubblica della coppia ... gazzetta.it

Balotelli fidanzato con Angelica Moccia: chi è la manager che ha conquistato SuperMarioAngelica Moccia è originaria di Portogruaro, in provincia di Venezia, e ha sette anni meno di Balotelli. Vive da tempo a Dubai, dove lavora come manager per Nextologies, società canadese specializzata ... tgcom24.mediaset.it