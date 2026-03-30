Zeudi Di Palma ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Scarlett, modella e podcaster, attraverso un post sui social media. La foto pubblicata mostra i due insieme, confermando così la loro unione. La notizia è stata condivisa recentemente sui profili ufficiali di Di Palma, attirando l’attenzione dei follower. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla durata o alle circostanze della relazione.

Un bacio appassionato che non lascia spazio a fraintendimenti.Zeudi Di Palmaha appena pubblicato un post su Instagram in cui si vede l’influencer ed ex gieffinacon la sua nuova fidanzata Scarlett.Sembra proprio che nella vita di Zeudi stia dunque trionfando l’amore e la carrellata di foto lo mostra chiaramente.Le due si baciano, si abbracciano, sono felici: così Di Palma presenta la nuova fiamma ai fan,suscitando tanti commenti e like sotto il post. Capelli biondi, occhi azzurri e bellezza senza tempo. La nuova fidanzata diZeudi Di Palma, Scarlett, è una modella e podcaster. La ex gieffina mostra chiaramente l’amore per la compagna e lo fa con degli scatti che lasciano trasparire tutto l’affetto che c’è tra le due,tra questi anche un bacio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zeudi Di Palma ufficializza la sua nuova relazione con Scarlett

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