Mario Balotelli ha una nuova fidanzata | chi è Angelica Moccia manager a Dubai

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Balotelli ha annunciato sui social di essere in una relazione con Angelica Moccia, una donna di 28 anni proveniente da Portogruaro. Moccia lavora come manager presso una multinazionale canadese e attualmente si trova a Dubai. La notizia della coppia è stata condivisa pubblicamente attraverso un post sui social media, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione o sui motivi dell’annuncio. Balotelli non ha fornito altre informazioni riguardo alla sua vita privata o ai progetti futuri.

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Mario Balotelli ufficializza attraverso i social la sua nuova relazione con Angelica Moccia, 28enne originaria di Portogruaro: la donna lavora come manager per una multinazionale canadese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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