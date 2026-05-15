Angelica Moccia fidanzata con Mario Balotelli chi è la manager che vive a Dubai e lavora per Nextologies
Angelica Moccia è la nuova compagna di Mario Balotelli. Vive a Dubai e lavora come manager per l'azienda Nextologies. La sua attività professionale si svolge principalmente nel settore della tecnologia. Le sue origini sono legate a Portogaro, e recentemente è stata al centro dell'attenzione per la relazione con l'ex calciatore. Moccia è conosciuta anche per il suo ruolo di manager, che svolge in un contesto internazionale. La coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni pubbliche.
Nuovo amore per Mario Balotelli che ha ufficializzato Angelica Moccia come sua nuova fidanzata. La relazione è stata resa pubblica con uno scatto condiviso dai due che riprende l’ex attaccante di Inter e Milan – oggi negli Emirati Arabi con l’Al Ittifaq – insieme alla manager veneta che lavora per Nextologies. Nuova fidanzata per Mario Balotelli Con una foto su Instagram in cui i due sono sorridenti e mano nella mano, Mario Balotelli e Angelica Moccia hanno ufficializzato la loro relazione che pure dura già da qualche tempo. I due si sono conosciuti a Dubai dove gioca il calciatore e da allora fanno coppia fissa anche se, per la prima volta, hanno deciso di mostrarsi insieme sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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