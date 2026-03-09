Uomini e Donne Federico Nicotera esce allo scoperto con la sua fidanzata | chi è

Da anticipazionitv.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Nicotera ha annunciato pubblicamente di essere fidanzato e ha condiviso una foto con la sua compagna sui social. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione dei suoi follower. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche nelle ultime settimane, e l’annuncio ufficiale ha confermato i rumors circolati negli ultimi giorni.

Federico Nicotera ha ufficializzato la sua nuova fidanzata e, in poche ore, la notizia è rimbalzata tra fan e social. L’ex di Uomini e Donne ha scelto un gesto semplice ma chiarissimo, dopo un lungo periodo di indiscrezioni. In passato il pubblico lo aveva seguito con grande partecipazione, prima in studio e poi online. Negli ultimi mesi, invece, la sua vita privata era rimasta più sfumata, tra voci e dettagli mai confermati. Ora, però, c’è uno scatto che cambia la percezione e riaccende la curiosità su chi gli è accanto. Due giovani ex di U&D dal ginecologo: il vero motivo La foto che conferma il nuovo amore di Federico Nicotera. La svolta è arrivata sui social con una nuova foto condivisa da Federico Nicotera. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne federico nicotera esce allo scoperto con la sua fidanzata chi 232
© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Federico Nicotera esce allo scoperto con la sua fidanzata: chi è

Articoli correlati

Cesare Cremonini esce allo scoperto con la sua “nuova” fidanzata: ecco chi èCesare Cremonini esce allo scoperto e ufficializza la relazione con la sua nuova fidanzata: i primi scatti insieme sui social confermano il gossip.

Jack Vanore di Uomini e Donne allo scoperto: chi è la nuova fidanzata famosaPer chi segue da anni le dinamiche sentimentali che orbitano attorno a Uomini e Donne, le sorprese non mancano mai.

Una selezione di notizie su Federico Nicotera

Temi più discussi: La vita privata di Isobel Kinnear: l’ex fidanzato Cricca e la storia con Federico Nicotera; Leonardo Maria Del Vecchio con Kornelia Ski, 22enne modella polacca che inguaiò Leonardo DiCaprio; Federico Nicotera è il fidanzato Isobel Kinnear?/ Le indiscrezioni: Sono sempre più innamorati; Chi è il fidanzato di Isobel Kinnear, Federico Nicotera (e dove lo abbiamo già visto).

federico nicotera uomini e donne federicoFederico Nicotera ufficializza la relazione con la nuova fidanzata: ecco chi è leiFederico Nicotera ha ufficializzato la sua relazione con la nuova fidanzata.L'ex tronista di Uomini e Donne, ricordiamolo, ha avuto una ... isaechia.it

Federico Nicotera è il fidanzato Isobel Kinnear?/ Le indiscrezioni: Sono sempre più innamoratiFederico Nicotera è il fidanzato Isobel Kinnear? I due si sono mostrati insieme sui social a gennaio di un anno fa ma non ci sono conferme ... ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.