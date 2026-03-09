Uomini e Donne Federico Nicotera esce allo scoperto con la sua fidanzata | chi è

Federico Nicotera ha annunciato pubblicamente di essere fidanzato e ha condiviso una foto con la sua compagna sui social. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione dei suoi follower. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche nelle ultime settimane, e l’annuncio ufficiale ha confermato i rumors circolati negli ultimi giorni.

Federico Nicotera ha ufficializzato la sua nuova fidanzata e, in poche ore, la notizia è rimbalzata tra fan e social. L'ex di Uomini e Donne ha scelto un gesto semplice ma chiarissimo, dopo un lungo periodo di indiscrezioni. In passato il pubblico lo aveva seguito con grande partecipazione, prima in studio e poi online. Negli ultimi mesi, invece, la sua vita privata era rimasta più sfumata, tra voci e dettagli mai confermati. Ora, però, c'è uno scatto che cambia la percezione e riaccende la curiosità su chi gli è accanto.

«Finalmente posso mostrarvi chi è la persona che mi fa sorridere ogni giorno». Federico Nicotera ha deciso di presentare pubblicamente la sua nuova compagna, Carlotta Latino, mettendo fine alle tante voci che circolavano da mesi sulla sua vita sentimental - facebook.com facebook